İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay’da yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay'da yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada; Antakya- İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, Arsuz Konarlı Mahallesinde A.A. adlı şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak M.O.S. ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı belirlenen A.A. gözaltına alındı.

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