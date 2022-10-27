Hatay'da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'da yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada; Antakya- İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, Arsuz Konarlı Mahallesinde A.A. adlı şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.O.S. ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı belirlenen A.A. gözaltına alındı.