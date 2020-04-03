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Hatay'da 65 yaş üstü vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi

Hatay’ın Payas ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, kendilerine müracaatta bulunan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.

Hatay'ın Payas ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, kendilerine müracaatta bulunan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.


Payas ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara maaşları konusunda yardımcı oldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen talepler üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, bankalardan emekli maaşlarını çekip, evlerine giderek parayı teslim etti.


Vefa Sosyal Destek Grubu korona virüs önlemlerinin ardından yaklaşık 300 vatandaşa ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımcı oldu.

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