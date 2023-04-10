Hatay'da 71 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisin yaptığı çalışmada 71 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Çalışma sonrasında şüphelileri belirleyen polis, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.H., V.E.R. ile M.R. yakalandı. Şüphelilere ait 3 ahşap sandığın içerisine gizlenmiş vaziyette 71 bin 400 adet captagon hap (12 kilo 140 gram) ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.