Hatay'da 75 kaçak telefon ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde polis yaptığı operasyonlarda 75 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma başlattı. Polis yaptığı bu çalışma sonucunda, Dörtyol Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesinde durdurulan dolmuşta yolcu olarak bulunan A.D.'nin elindeki poşet içerisinde 4, H.İ.O.'nun İskenderun Modernevler Mahallesindeki işyerinde yapılan aramada 7, K.K.'nın Samandağ Atatürk Mahallesi'ndeki işyerinde yapılan aramada 64 olmak üzere 75 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

3 şahıs gözaltına alındı.