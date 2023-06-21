İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otoyolda durdurulan çekici üzerindeki kamyonetten 750 bin adet kaçak makaron çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyolda durdurulan çekici üzerindeki kamyonetten 750 bin adet kaçak makaron çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında İskenderun otoban gişelerde durdurulan çekici üzerinde bulunan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Aramada 750 bin adet kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheliler N.B. ile M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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