Hatay'da 8 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir iş yerinde 8 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesinde A.C.Y. isimli şahsın iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu duyumu alınması üzerine iş yerinde ortak yapılan operasyonda 8 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheli A.C.Y. gözaltına alındı.