Hatay'da 8 göçmen yakalandı

Hatay’da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.
Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.