Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Reyhanlı karayolunda kontrol yapan emniyet ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 3'ü çocuk 8 Suriyeli mülteci yakalandı.

Olayla ilgili, mülteci kaçakçılığı suçundan kaydı bulunan otomobil sürücüsü A.K.H. (19) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay İl Göç İdaresine teslim edilecek.