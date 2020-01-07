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Hatay'da 800 polisle uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünce 350'si özel harekatçı 800 polisle sabaha karşı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kentin Yıldırımtepe ve Kocatepe mahallelerinde adreslere yapılan operasyonda kilitli kapılar koçbaşı ile kırıldı. Havadan drone ile takip edilen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin yoğun olarak uyuşturucu satıcıları olduğu bildirildi.

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