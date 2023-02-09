Hatay'da 84 saat sonra enkazdan sevindirici haber: "Hoş geldin Kerem"

Hatay'da çöken bir binanın enkazında kalan 13 yaşındaki Kerem Ezer, 84 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. AFAD ekipleri, Kerem'i alkışlarla “Hoş geldin Kerem” diyerek karşıladı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kerem Ezer, 84 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Binanın enkazı altında kaldığı belirtilen 13 yaşındaki Kerem, ekiplerce sağlıklı olarak kurtarıldı. AFAD ekipleri, Kerem'i alkışlarla “Hoş geldin Kerem” diyerek karşıladı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen çocuk, bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kerem'in ailesini kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

“Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Torununu gözyaşları içerisinde karşılayan dede Serkan Ezer, “Başta Cumhurbaşkanımıza olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah hükümetimizden razı olsun. Enkaz altında oğlum, gelinim ve 3 tane torunum var. En küçük olan 13 yaşındaki Kerem kurtarıldı” diye konuştu.