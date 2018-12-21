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Hatay'da 88 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da sınırı yasa dışı yollarla aşarak Türkiye’ye geçmeye çalışan 88 Suriyeli göçmen yakalandı.

Hatay'da sınırı yasa dışı yollarla aşarak Türkiye'ye geçmeye çalışan 88 Suriyeli göçmen yakalandı.


Altınözü ilçesinde devriye görevi yürüten Babatorun Jandarma Karakolu hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriyeliler yakalandı. Ekipler, Suriyeli 88 kişiyi gözaltına aldı. Suriyeli kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Babatorun Jandarma Karakoluna getirildi. Burada ifadeleri alınan Suriyeliler, sorgularının ardından sınır dışı edilecek.


Jandarma, Suriyelilerin ifadeleri doğrultusunda kendilerine yardım ettikleri iddia edilen A.D. ve M.D. adlı iki kardeşi arıyor.

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