Hatay'da 90 saat sonra 10 günlük yağız bebek ve annesi enkazdan sağ çıkartıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altından 90 saat sonra 10 günlük yağız bebek ve annesi enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

İBB Ekipleri tarafından çıkarılan yağız bebek sağlık ekipleri tarafından annesi ile birlikte hastaneye sevk edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gelişme üzerine bir paylaşımda bulunarak, “Yağız Ulaş bebek sadece 10 günlük. Depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ'da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı” ifadelerine yer verdi.