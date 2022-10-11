Hatay'da 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde koliler halinde 900 bin adet makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 900 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü O.G. gözaltına alındı.