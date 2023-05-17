Hatay'da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde piyasa değeri 400 bin lira olduğu değerlendirilen toplam 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma gerçekleştirildi. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli A.K'nin yaşadığı tespit edilen adreste kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine adreste arama yapan polis piyasa değeri 400 bin lira olduğu değerlendirilen çuvallar içerisine konulmuş toplam 900 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.