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Hatay'da 960 adet sikke ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 960 adet sikke ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 960 adet sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Gerçekleştirilen operasyonda Biniciler Mahallesi'nde şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 960 adet sikke ele geçirildi.


Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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