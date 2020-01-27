Hatay'da acil ambulans filosu genişliyor

Hatay'da kullanılmak üzere tahsis edilen 4 adet ambulansın teslim töreni, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, törende yaptığı konuşmada, devletin sağlık sistemine yatırımlarının gün geçtikçe artarak devam ettiğini belirterek, “Şüphesiz bu yatırımlar arasında, Acil Sağlık Sistemi içerisinde bulunan 112 Acil Sağlık ve UMKE sağlık hizmetleri de bulunmaktadır. Bu yatırımlarla birlikte, vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumuyla birlikte sağlık hizmetlerinde memnuniyetinin artığını görüyoruz. Tahsisi yapılan 4 adet ambulans; İl Ambulans Servisi Başhekimliği‘ne bağlı Defne, İskenderun, Reyhanlı ve Payas ilçelerinde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonların da görevli personellerimize teslim edildi" dedi.

İl genelinde özel sektöre ve kamuya ait tüm ambulansların sevk ve koordinasyonunu sağlayan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesine, tahsisi yapılan 4 ambulans ile birlikte toplamda ambulans sayısının 88'e yükseldiğini belirten Hambolat, "Hem bu ambulansların ilimize tahsis edilmesinde hem de bugüne kadar ilimize sağlık alanında yapılan yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ambulansların ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.