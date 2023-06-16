Hatay'da ağır hasarlı 3 katlı binanın zemin katı çöktü

Hatay'da depremde ağır hasar gören 3 katlı binanın zemin katı çöktü.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da ağır hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor. Şu ana kadar çok sayıda binanın ekipler tarafından yıkıldığı şehirde, zaman zaman daha önceden boşaltılan ağır hasarlı yapılar da çöküyor. Son olarak Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Meşe Sokak'ta bulunan ağır hasarlı 3 katlı binanın zemin katı bugün sabah saatlerinde çöktü. Çevre sakinleri ise çökme anında panik yaşadı.