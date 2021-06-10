Hatay'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilköy Mahallesi Çaykara Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BYM 68 plakalı akaryakıt tankeri, Mulla A. idaresindeki 80 ACJ 220 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan torunu olduğu belirtilen Nazlı Su Ç. yaralandı. Otomobilde sıkıştıkları yerden çıkartılan 2 yaralı 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.