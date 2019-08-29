İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde Çamlık piknik alanında Sabahattin Beyazgül ile G.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Sabahattin Beyazgül olay yerinde hayatını kaybetti, yeğeni Ö.B. yaralandı.


Bıçaklama olayına karışan G.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.