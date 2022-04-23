İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da Amanoslar Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları kırsalında bulunan Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları kırsalında bulunan Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Dörtyol'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Üçkoz Yaylasında büyük kısmı ahşap olan bir yayla evinde yangın çıktı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri tarafından arasözler ile müdahale edildi. Ancak bir evde başlayan yangın yan tarafta bulunan 4 eve daha sırçada. Kontrol altına alınan yangında 5 ev kullanılmaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.