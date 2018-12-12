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Hatay'da ambulans devrildi: 2 yaralı

Hatay’da hasta nakil ambulansının kaygan zeminde aşırı hız nedeniyle takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'da hasta nakil ambulansının kaygan zeminde aşırı hız nedeniyle takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Altınözü ilçesinin Enek mevkisinde meydana gelen kazada, hasta naklinin ardından Altınözü ilçesinden çıkış yapan Halit Alev'in kullandığı 31 RL 039 plakalı hasta nakil ambulansı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaygan zeminde takla atan ambulansta bulunan bir sağlık personeli ve ambulans şoförü Halit Alev ağır yaralandı. Yaralılar Hatay Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri ise olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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