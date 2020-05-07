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Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hatay’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesinde, çevre yolu, eski SGK Hastanesi civarında Hasan Selçuk (29) idaresindeki 31 ABL 150 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile Mustafa Cantaş'ın kullandığı 31 FJ 698 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yol kenarına devrildi.


Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki sağlık görevlisi Gökhan Kıl (20), Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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