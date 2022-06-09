İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da antrepo yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.


Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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