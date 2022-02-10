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Hatay'da araç ve motosiklet çalan zanlı yakalandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 2 motosiklet, bir otomobil ve bir ticari araç çalan şüpheli yakalandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 2 motosiklet, bir otomobil ve bir ticari araç çalan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe Antakya'nın Ekinci Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 2 motosiklet, 1 ticari araç, 1 otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.


Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen D.D. Antakya Kuzeytepe Mahallesinde zeytinlik alan içerisinde bulunan barınakta gözaltına alındı.


Yapılan aramada çalınan araçlar bulundu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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