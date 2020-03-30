Hatay'da araçlar giriş ve çıkışlarda denetleniyor

Korona virüs önlemleri kapsamında Hatay'ın Erzin, Dörtyol, İskenderun ve Payas ilçesi giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs, otobüs ve özel araçlarıyla vatandaşlar denetlendi. Ekipler, araçların doluluk oranlarına bakarken, sağlık ekipleri de seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında Dörtyol Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Arsuz Kavşağı, TEM Otoyolu Payas Dörtyol kavşağı, E-5 Karayolu Dörtyol Adana E5 Karayolu mevkisi ve Dörtyol Şaban Uçar Bulvarı'nda denetim yaptı.

Denetimlerde midibüs, otobüs, özel araç ve servis araçlarını durduran ekipler, sürücülere yasağa uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık ekipleri de, seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.