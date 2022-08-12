Hatay'da araçta uyuşturucu ele geçirildi 1 kişi tutuklandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir araç içerisinde 65,42 gram eroin ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 65,42 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.Y. ve A.I. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.