Hatay'da araçtan ses sistemi çalan şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir araçtan, aracın ses sistemini çalan şüpheli yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Maşuklu Mahallesi'nde bir araçtan hırsızlık olayında 15 bin TL değerinde 1 adet oto teybi, 1 adet hoparlör, 1 adet bufur ses sistemi, 1 adet amfi ses sistemi ve 1 adet oto yedek lastiği çalındı. Yapılan kamera incelemesi sonucu olayın şüphelisinin M.K. olduğu tespit edildi. Şahıs Narlıca Mahallesi'nde çalmış olduğu malzemelerle birlikte yakalandı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.