Hatay'da aranan 8 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde belirlenen 8 ayrı adrese yapılan baskında; silahla tehdit, güveni kötüye kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, askeri firar, kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık suçlarından aranan E.O., M.E., E.T., N.K., C.T., A.K., S.K. ile M.A.A. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.O., M.E. ile C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.