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Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde değişik suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde değişik suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve hırsızlık gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şahısların kent merkezinde saklandığı adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde arama da yapan ekipler, 3 tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 150 kilo kaçak tütün, 7 bıçak, 132 fişek ile 112 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.


Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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