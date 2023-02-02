Hatay'da aranan şahıslara operasyon: 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı, 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık, basit yaralama, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarından suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan M.A., S.E., H.A. ile H.İ.D. yakalandı.

Yakalanan biri kadın 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ile H.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.