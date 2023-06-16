Hatay'da asayiş operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çeşitli tarihlerde meydan gelen evden hırsızlık, yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen bir çok adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 3 yıl 4 ay ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan şüphelilerinde olduğu 15 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada ise 332 adet uyuşturucu hap, 128 gram metamfetamin, 140 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca, 38 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.