Hatay'da asayiş uygulaması

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğünün sorumlu olduğu İzmir Caddesi, Şeyhoğlu Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kardeşler, Şirince, Aydınlıkevler ve Karaalibölüğü mahallelerindeki uygumaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Antakya ve Defne İlçe Emniyet Müdürlüğünden 215 personel, 31 ekip katıldı.

Kamu düzeninin sağlamak, virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyayı tespit etmek amacıyla yapılan denetimlerde 431 şahsın genel bilgi toplama uygulaması ile kaydı sorularak, 125 araç ve 6 motosiklet kontrol edildi. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda bir şahıs üzerinden; 9.46 gram metamfetamin , 7.47 gram bonzai ele geçirildi.