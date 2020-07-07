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Hatay'da asayiş ve trafik uygulaması

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis, trafik ve asayiş uygulaması düzenlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis, trafik ve asayiş uygulaması düzenlendi.


Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam vakti kentte asayiş ve trafik uygulaması düzenledi. Düzenlenen uygulamaya, karakol, asayiş ve trafik şubeden polisler katıldı. Uygulamada, araç içerisinde ve yaya halde olan vatandaşların GBT sorgusu yapıldı.


Yapılan trafik denetlemelerinde, 3 araca 2 bin 154 TL para cezası yazılırken 1 araçta trafikten men edildi. Trafik ekipleri durdukları araçlarda, yangın tüpü ve ilk yardım çantası gibi bulunması gereken malzemeleri de kontrol ederken sürücülerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına da baktı.


Polis yapılan uygulamada, araç sürücülerine olası bir kazayı önlemek için hız yapmama konusunda ve emniyet kemerlerini takma konusunda uyarıda bulundu.

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