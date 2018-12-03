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Hatay'da Asi Nehri'ne düşen inek telef oldu

Hatay’da Asi Nehri’ne düşen ve telef olan inek, büyükşehir belediyesi itfaiye personelleri tarafından çıkarıldı.

Hatay'da Asi Nehri'ne düşen ve telef olan inek, büyükşehir belediyesi itfaiye personelleri tarafından çıkarıldı.


Merkez ilçe Antakya'da Asi Nehri'ne düşen ve telef olan inek, büyükşehir belediyesi itfaiye personelleri tarafından nehirden kepçe yardımıyla çıkarıldı.


Meraklı kalabalığın arasında ekiplerin uzun müdahalesi sonucunda nehirden çıkarılan hayvan, belediyeye ait kamyonete yüklenerek götürüldü.


İneğin Asi Nehri'ne ne zaman düştüğü ise bilinmiyor.

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