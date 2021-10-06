İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Lübnan’ın Beka Vadisi’nden başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin üzerini kaplayan su sümbülleri temizleniyor.

Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerini kaplayan su sümbülleri temizleniyor.


Hatay'ın Merkezi ilçesi Antakya'da sonbaharın gelmesi ile birlikte Asi Nehri'ni su sümbülleri kapladı. Çok hızlıca yayılması ve ekosistemdeki canlılara zarar veren bir bitki türü olarak bilinen su sümbülleri Asi Nehri'ni tamamen kaplamasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek tekne ile temizleme çalışması yaptı.

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