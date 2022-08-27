İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da Asi Şehir Festivali başladı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen ‘Asi Şehir Festivali’ başladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen ‘Asi Şehir Festivali' başladı.


Hatay'da Asi Nehir turları ve stant açılışları ile beraber ekstrem sporları da içeren bir festival programı başlayan festivalde renkli görüntüler oluştu. Festivalde uçurtma şenliği sonrası meydan mahallesinde konser verildi. Konser de yerel sanatçılar yer alırken konseri dinleyen vatandaşları renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik ve konserler yarında devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.