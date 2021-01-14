Hatay'da aşılama başladı

Hatay'da sağlık çalışanlarına Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay'da da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlık ek binada sağlık personellerine aşılama çalışması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre toplamda 19 bin 577 sağlık personeline CoronaVac aşısı uygulanacak. Mustafa Kemal Üniversitesi, kamu ve özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uygun hazırlanan 240 aşı odasında aşılamalar yapılacak. Hatay'da bulunan sağlık personellerinde 5 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Aşının ikinci dozları ise 28 gün sonra yapılacak.