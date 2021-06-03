Hatay'da askeri araç fabrikanın duvarı çarpıp alev aldı: 2 ölü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri araç bir fabrikanın duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybolan askeri araç Çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle askeri araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan askeri aracı kısa sürede söndürdü. Araç içerisinde bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.