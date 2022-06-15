İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası

Hatay’ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.


Sağanak yağışların etkili olduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağmur bulutlarının arasından çıkan dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Habib-i Neccar Dağı üzerinden yükselen dolunayın Antakya şehir merkezinde yer alan Atatürk büstü ile aynı kareye girdiği anlar izleyenleri hayran bıraktı.

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