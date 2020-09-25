Hatay'da ay yıldız manzaralı şimşek şöleni

Hatay'da akşam saatlerinde başlayan şimşek şöleni ay ve yıldız manzarası ile görsel şölene dönüştü.

İskenderun Körfezi'nde başlayarak Belen ilçesinin soğukoluk yaylasında gece boyunca ardı ardına çakan sonbahar mevsiminin ilk şimşekleri görsel şölen oluşturdu. Zaman zaman hafif sağanak yağmurun da beraberinde getiren şimşekler, soğukoluk yaylası üzerinde Ay ve yıldız manzarası ile buluştuğunda görsel bir şölene dönüştü.