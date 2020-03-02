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Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için Fetih Suresi okundu

Hatay’da Beyazıd-i Bestami Hazretleri makamında Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, Mehmetçikler için dua edildi.

Hatay'da Beyazıd-i Bestami Hazretleri makamında Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, Mehmetçikler için dua edildi.


Diyanet-Sen Kırıkhan Şubesi ve Kırıkhan Belediyesinin organizasyonuyla, 100 imam, 100 Kur'an kursu öğrencisi ve vatandaşların katılımıyla Beyazıd-i Bestami Türbesi'nde Fetih Suresi okundu, Mehmetçiğe dualar edildi. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden vatandaşlar, Fetih Suresi'ne "amin" diyerek Mehmetçiğe destek oldu.


Düzenlenen programa Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Müftüsü Mekki Solmaz ve vatandaşlar katıldı.

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