İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Hatay’da bulunan bir sitede oturan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı n balkonlarda kutladı.

Hatay'da bulunan bir sitede oturan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı n balkonlarda kutladı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının evlerde yapılacak olması kararının ardından Antakya ilçesinde bulunan Ekinci Mahallesi'ndeki vatandaşlar hazırlık yaptı. Türk bayrakları ile süslenen balkonlar ve pencereler Türk bayrakları ile süslendi. Kutlama yapanlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. Önce müzik eşliğinde balkonlarında eğlenen site sakinleri, saat 21.00 olduğunda ise hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.