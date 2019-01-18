Hatay'da baraj kapakları açıldı, mahalleri su bastı

Hatay'da etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Afrin 18 Mart Barajı kapaklarının açılmasıyla Hatay Havalimanı yolu da sular altında kaldı.

Doğu Akdeniz bölgesinde devam eden yağışlar Hatay'da da etkili oldu. Afrin ilçesinde doluluk oranına ulaşan 18 Mart Barajı kapakları açıldı. Su tahliyesi sırasında Hatay Havalimanı'na ulaşımı sağlayan yol da trafiğe kapatıldı.

Kırıkhan ilçesinde Karasu Deresi'nin de taşmasıyla sular altında kalan Amik Ovası'nda yağışlar sonrası su seviyesinin daha da yükseldiği görüldü. Yükselen su seviyesi nedeniyle ilçeye bağlı Kazkeli ile merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallelerinde bazı evleri su bastı.