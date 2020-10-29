İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da barkodları kesilmiş ilaç ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da karekod ve barkod kısımları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da karekod ve barkod kısımları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi.


Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Antakya'ya bağlı Altınçay Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada birçoğunun karekod ve barkod kısımlarının kesildiği ve yırtıldığı tespit edilen 4 bin 308 kutu, 23 şişe, 2 bin 395 adet hap, 26 bin 760 tablet ilaç ele geçirildi.


Şüpheliler A.A. ve A.H. hakkında adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.