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Hatay'da bayramın ilk gününde iki aile birbirine girdi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan ve taşların atıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan ve taşların atıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Keskincik Mahallesi'nde iki gencin tartışması sonucu iki aile de kavga etmeye başladı. Taşların atıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar çevredeki vatandaşların amatör kamera kayıtlarına yansıdı. Yaralılar, çevredekiler tarafından Hatay Bölge Hastanesi ve Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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