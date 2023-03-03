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Hatay'da bekçiler hırsızları suçüstü yakaladı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsızlar, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsızlar, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Levye ile bekçilere saldıran zanlılar, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.


Olay, gece saat 04.00 sıralarında Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Bir cep telefonu dükkanına giren 2 hırsız, bekçilerin fark etmesi ile suçüstü yakalandı. Levye ile bekçilere saldıran zanlılar, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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