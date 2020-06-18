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Hatay'da benzin yüklü tanker alev aldı, facia kıl payı atlatıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde alev alan benzin yüklü tanker, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde alev alan benzin yüklü tanker, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü.


Alınan bilgiye göre olay, Kırıkhan Antakya yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. 73 AF 695 dorse plakalı benzin yüklü tankerin tekerlekleri alev aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ettiler. Yangının tankerin tamamına ulaşmadan söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, trafik bir süre durduruldu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili itfaiye ve polis araştırma başlattı.

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