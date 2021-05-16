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Hatay'da Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması üzerine taraftarlar sokaklara döküldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş taraftarları, sokağa çıkma yasağı olmasına ve tüm uyarılara rağmen, sokağa dökülüp kutlama yapmaya çalıştı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş taraftarları, sokağa çıkma yasağı olmasına ve tüm uyarılara rağmen, sokağa dökülüp kutlama yapmaya çalıştı.


Polis ekipleri tüm ara sokaklar ve caddeler de "Lütfen evinize dönün" anonsu yaptı ve kutlama yapanları dağıtmaya çalıştı. Şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş taraftarları, sokağa çıkma yasağı uyarılara aldırış etmeden tezahüratlarla sokakta kutlama yapmaya çalıştı. Polisin anonslarına rağmen dağılmayan gruplar arasında kovalamacalar yaşandı.

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