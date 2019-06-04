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Hatay'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çamaltı Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. Memduh Ş. (29) ile Vahid.H. (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Memduh Ş., Vahid.H.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis geldi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Vahid.H.'yi ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Vahid.H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olay sonrası gözaltına alınan Memduh Ş. Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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