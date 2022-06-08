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Hatay'da bin 807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir evde ve kamyonette bin 807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir evde ve kamyonette bin 807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Özkurtuluş Mahallesinde bulunan bir ikamette ve kamyonette yapılan aramada bin 807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak A.K. ve C.Ş. hakkında adli işlem yapılmıştır.

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